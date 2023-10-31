İsrail'den Gazze'ye insani yardıma izin çıktı

Times of Israel gazetesinin Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail’in Gazze Şeridi'ne günde 100 kamyonluk insani yardmı taşınmasını kabul ettiği aktarılırken, gazeteye göre taraflar, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'ye ulaşan insani yardımın halkın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğundan şikayet etmesinden kısa süre sonra anlaşmaya vardı.

Haberde, “İsrail, Biden yönetimiyle yapılan yoğun diplomatik görüşmelerin ardından Gazze'ye günde 100 insani yardım konvoyunun girmesine izin vermeyi kabul etti” denildi.

Gazze'ye insani yardımlar neden bu kadar zor ulaşıyor?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların, Mısır'a hitaben insani yardım girişi ve yaralıların tahliyesi için Refah Sınır Kapısı'nı açma çağrısında bulunmasının ardından açıklama yapmak zorunda kalan Mısır tarafı, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinde gecikme yaşanmasının İsrail'in denetimlerde çıkardığı sıkıntılardan kaynaklandığını duyurmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların İsrail'in sıkı denetimleri nedeniyle geç ulaştığının altını çizdi.

Çeşitli ülkelerden Gazze'ye ulaştırılmak amacıyla Mısır'ın Ariş Havalimanı'na gelen insani yardımları taşıyan kamyonlar önce Refah Sınır Kapısı'nda denetleniyor daha sonra Mısır-İsrail arasındaki El-Uce (Nitzana) Sınır Kapısı'nda İsrail tarafından da kontrol ediliyor.

Çifte gümrük kontrolü ve İsrail'in kasıtlı eylemleri nedeniyle geciken yardımlar daha sonra Gazze Şeridi'ne girişi için tekrar Refah Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

Mısır, daha sonra Türkiye ve Rusya dahil çeşitli ülkelerden Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını organize ediyor.