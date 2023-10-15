İsrail'den Halep Havalimanı'na saldırı

Suriye’de Halep Havalimanı’na İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Halep'teki uluslararası havalimanının 3 ayrı roket saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de Halep Havalimanı'nın yerel saatle 23.35’te İsrail tarafından hava saldırısıyla vurulduğu belirtildi.

Haberde, "Pistler zarar gördü. Havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadesine yer verildi.

İsrail 12 Ekim’de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı olarak hedef almış hizmet dışı kalmasına sebep olmuştu.

İsrail'in kuzeyine roket saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye tarafından ülkenin Lübnan sınırına yakın Alma kasabasına ve Suriye sınırına yakın Golan Tepeleri'ndeki Avnei Eitan kasabasına olmak üzere 2 roket atıldığı ve topçu atışıyla karşılık verildiği aktarıldı.

Suriye’den kaç roket atıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.