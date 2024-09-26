İsrail'den Hizbullah'a saldırı açıklaması: Yıllardır bu fırsatı bekliyorduk

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, katıldığı değerlendirme toplantısı sonrası Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıların "devam etmesi gerektiğini" savunan Halevi, "Yıllardır bu fırsatı bekliyorduk." ifadesini kullandı.

Halevi'nin saldırılara devam edilmesi gerektiği yönündeki açıklamasının Hizbullah ile ateşkes konusunun gündeme geldiği bir süreçte gerçekleşmesi dikkati çekti.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 679 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.