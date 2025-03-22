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İsrail'den Humus'a hava saldırısı!

İsrail, Suriye’nin orta kesimindeki Humus iline hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'den Humus'a hava saldırısı!
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İsrail, Suriye'de devrik Baas rejiminden kalma noktaları hedef almaya devam ediyor.

İsrail, Humus'a hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin Humus ilinde T4 Askeri havaalanına ve Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenledi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı bilinmezken Suriye tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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