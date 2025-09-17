İsrail’den iki İngiliz milletvekiline Filistin yasağı

  1. Ekonomim
İngiltere, iki milletvekilinin işgal altındaki Filistin topraklarına girişinin İsrail tarafından engellenmesine sert tepki gösterdi. İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, durumu "kabul edilemez" olarak tanımladı.

İngiltere ve İsrail arasında diplomatik bir gerilim yaşanıyor. İngiltere'nin iktidardaki İşçi Partisi milletvekilleri Peter Prinsley ve Simon Opher, işgal altındaki Filistin topraklarında temaslarda bulunmak üzere gittikleri İsrail'de ülkeye girişlerinin engellendiğini duyurdu. Her ikisi de doktor olan milletvekilleri, Arap-İngiliz Anlayış Konseyi (CAABU) tarafından düzenlenen bu ziyaretin amacının Batı Şeria'daki tıbbi ve insani yardım hizmetlerini yerinde görmek olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetinden sert tepki

İngiltere hükümeti, milletvekillerine uygulanan bu muameleye sert tepki gösterdi. İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Falconer, "İki İngiliz milletvekilinin İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarına girmesinin engellenmesi kabul edilemez. İki meslektaşımla da sürecin başından bu yana temas halindeyim ve İngiliz parlamenterlere yapılacak muamelenin bu olmadığını açıkça belirttim" ifadelerini kullandı.

Bu olay, İsrail'in İngiliz parlamenterlere yönelik ilk giriş engellemesi değil. Nisan ayında da Yuan Yang ve Abtisam Mohamed adlı iki İngiliz milletvekilinin ülkeye girişine izin verilmemişti.

