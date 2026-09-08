İsrail’den İngiltere’ye yaptırım tepkisi: Konsolosluğu kapatma kararı aldı
İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu
İsrail, İngiltere’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan ve Filistin Yönetimi nezdinde faaliyet gösteren konsolosluğunu kapatma yönünde adım attı. Karar, İngiltere’nin İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerinden yapılan ithalata yönelik yeni ticari yaptırımlar açıklamasının ardından geldi
Ne olmuştu?
İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını bildirdi.
Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurdu.
Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı belirtilirken, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği kaydedildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarına işaret edilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband da İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarından İngiltere'ye gelen malların ithalatının yasaklanacağını açıkladı.