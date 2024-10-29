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İsrail'den İran'a gözdağı: Vurmadığımız yerleri hedef alacağız

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail saldırısına yanıt vermesi durumunda, İran'da daha önce vurmadıkları bölgeleri hedef alacaklarını belirterek Tahran yönetimine gözdağı verdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'den İran'a gözdağı: Vurmadığımız yerleri hedef alacağız
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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi'nin Ramon Hava Üssünde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Halevi, Tahran'ın 26 Ekim'deki saldırıya karşılık vermesi halinde İsrail'in yeniden İran'ı hedef alabileceklerini söyledi.

Tahran'ı İsrail'in saldırısına karşılık vermemesi konusunda "uyaran" Halevi, aksi halde İran'da "vurmadıkları yerleri hedef alacaklarını" savundu.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

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