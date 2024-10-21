  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'den İran'a misilleme hazırlığı
Takip Et

İsrail'den İran'a misilleme hazırlığı

İsrail basınına konuşan bir yetkiliye dayandırılan haberde, Tel Aviv yönetiminin 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık olarak İran'a büyük bir saldırı hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'den İran'a misilleme hazırlığı
Takip Et

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli yetkiliden naklettiği haberde, İsrail'in İran'a karşı büyük bir saldırıya hazırlandığı öne sürüldü.

Hazırlıkların, İran'dan gelmesi muhtemel cevaba göre savunma sistemlerinin tahkimini de içerdiği belirtildi.

İsrail'de bu akşam toplanacak güvenlik kabinesinde büyük olasılıkla Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a bu saldırının ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin karar alma yetkisi verileceği kaydedildi.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti

Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürdükten sonra canına kıydıKastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürdükten sonra canına kıydıGündem

 

Yavaş'tan Kaboğlu'na tepki: Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor!Yavaş'tan Kaboğlu'na tepki: Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor!Gündem

 

Dünya
İsrail ordusu duyurdu! 100'den fazla füze fırlatıldı
İsrail ordusu duyurdu! 100'den fazla füze fırlatıldı
Elon Musk'tan Trump için dev destek: Dilekçeye imza atanlara 1 milyon dolar dağıtıyor
Elon Musk'tan Trump için dev destek: Dilekçeye imza atanlara 1 milyon dolar dağıtıyor
İtalya'da şiddetli yağış, sel ve taşkınlara yol açtı
İtalya'da şiddetli yağış, sel ve taşkınlara yol açtı
Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı
Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı
İsrail’in İran’a saldırı planları Telegram’a sızdırıldı
İsrail’in İran’a saldırı planları Telegram’a sızdırıldı
İsrail ordusu yerleşim bölgesine saldırdı
İsrail ordusu yerleşim bölgesine saldırdı