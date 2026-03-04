İsrail'den İran’a sert çıkış: Atanacak her lider İsrail ve müttefikleri için açık hedef olacak

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada İran’ın İsrail’e yönelik tehditlerini sürdürdüğünü ve bu durumun yalnızca İsrail değil, ABD, Batı dünyası ve bölge ülkeleri açısından da risk oluşturduğunu ifade etti. Katz ayrıca İran halkının baskı altında olduğunu vurguladı. “İsminin ne olduğu veya nerede saklandığı önemli değil” sözleri, İsrail’in İran’a karşı caydırıcı stratejisinin sertliğini ortaya koydu.

Bölgesel gerilim ve küresel yansımalar

Açıklamalar, İsrail’in İran’a yönelik güvenlik yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, İsrail’in uzun süredir İran’ın bölgedeki nüfuzunu ve askeri kapasitesini ulusal güvenliğine yönelik en büyük tehdit olarak değerlendirdiğini hatırlatıyor. Katz’ın “özgür dünya” vurgusu ise bu söylemin uluslararası bir çerçeveye taşındığını gösteriyor.

İsrail’in bu çıkışı, bölgede zaten yüksek seyreden gerilimin daha da artabileceğine işaret ediyor. İran’ın Hizbullah ve diğer vekil güçler üzerinden yürüttüğü politikalar, İsrail açısından doğrudan bir güvenlik sorunu olarak görülüyor. Katz’ın sözleri, bu tehdide karşı önleyici ve caydırıcı bir stratejinin açık ilanı şeklinde değerlendiriliyor.

Açıklama, İsrail’in müttefiklerine ve uluslararası kamuoyuna yönelik bir mesaj niteliği de taşıyor. İran’ın yalnızca İsrail için değil, bölgesel düzen ve küresel güvenlik açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğu iddiası öne çıkarılıyor. Bu yaklaşım, İsrail’in söylemini ulusal sınırların ötesine taşıyarak uluslararası destek arayışını yansıtıyor.

Katz’ın açıklamaları, İsrail’in İran’a karşı sertleşen söylemini ortaya koyarken, bölgesel dengelerde yeni bir gerilim hattının oluşabileceğine işaret ediyor. Bu çıkış, hem bölgesel güvenlik tartışmalarını hem de küresel diplomasi gündemini etkileyecek nitelikte görülüyor.