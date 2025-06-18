İsrail'den İran'a yeni saldırı: Tahran semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş beşinci günde de sürüyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

İnsansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

Savaşın 5. gününde işte dakika dakika yaşananlar...

01:20 İran yeni füzeleri ateşledi

İsrail ordusu, İran'dan yeni füzelerin Tel Aviv'e doğru ateşlendiğini duyurdu.

Başkent Tel Aviv'de yine sirenler çalıyor.

İsrail yönetimi İran'ın son füze saldırısının ardından ülkenin orta, güney ve kıyı bölgelerinde yangınların çıktığını açıkladı.

00:30 Trump, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

22:51 İran'dan İsrail'in kuzeyine son füze saldırısının engellendiği bildirildi

İsrail ordu sözcülüğü, İran'ın son füze saldırısının ardından alarmların çaldığı kuzey bölgelerinde sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı.

İsrail basınındaki haberlerde, İran'dan son salvoda üç füze atıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları önlediği aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralı ihbarı almadıklarını açıkladı.

22:30 İran basını: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

İran basını, ülkenin Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotunun ele geçirildiğini iddia etti. Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

22:20 Al Jazeera: Tel Aviv'den ambulans sesleri duyuluyor

Katar merkezli Al Jazeera kanalı geçtiği haberde "İran Devrim Muhafızları, yeni saldırılarda İsrail hava üslerini hedef alacağını duyururken, Tel Aviv'den ambulans sesleri duyuluyor." ifadelerini kullandı.

21:56 İsrail ordusu: 60 kadar savaş uçağı 12 füze fırlatma üssünü hedef aldı

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, saldırıları sonucunda İran'ın güçlerini ülkenin batısından merkezine doğru taşıdığını söyledi. İsrail'e ait onlarca askeri hava aracının İsfahan çevresinde uçtuğunu, tehdit ortaya çıktığında bunları bertaraf ettiğini savunan Defrin, birkaç saat öncesine kadar 60 kadar savaş uçağının İran'ın merkezindeki çok sayıda hedefe saldırı düzenlediğini ifade etti. İsrail ordu sözcüsü, İran'ın merkezinde bazıları yer altında 12 füze fırlatma yer altı üssüne saldırı düzenlediklerini iddia etti.

21:45 İsrail ordusu: İran yeni saldırı başlattı

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak kuzey bölgelerinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Füzelerin ilerlediği istikamette özellikle Hayfa kenti çevresindeki geniş bölgede saldırı alarmları çaldı.

20:50 İsrail'den İran'a yeni saldırı: Tahran semalarında savaş uçakları...

İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Tahran'ın merkezinden duyulan patlama sesleri başkentin batısından gelirken son yarım saatte hava savunma sistemleri yoğun olarak çalışıyor.

Öte yandan başkentin semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü.

İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri, İsrail ordusunun saldırılarını engellemeye çalışıyor.