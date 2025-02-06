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İsrail'den kritik Birleşmiş Milletler kararı: Resmen çekildiler

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden (UNHRC) çekildiğini açıkladı. Saar, çekilme kararının gerekçesi olarak, Konsey'in 'antisemitik' tutumlar sergilediğini iddia etti.

Haber Merkezi
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İsrail'den kritik Birleşmiş Milletler kararı: Resmen çekildiler
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı açıklamada ülkesinin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden (UNHRC) çekildiğini duyurdu.

İsrail'in ayrımcılağa uğradığını iddia etti

Saar, UNHRC'nin Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i hedef alarak, konseyi antisemitizmle suçladı. Saar ayrıca, İsrail'in ayrımcılığa uğradığını belirterek bu nedenle konseyden çekildiklerini ifade etti.

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