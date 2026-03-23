İsrail'den Lübnan sınırına topyekün yıkım emri: Köprüler ve köyler hedefte

İsrail ile Lübnan arasındaki askeri gerilim, İsrail Savunma Bakanlığı’ndan gelen son talimatlarla birlikte artık sadece mevzi çatışması olmaktan çıkıp geniş çaplı bir altyapı yıkımına dönüştü. Savunma Bakanı Israel Katz tarafından onaylanan yeni plan, Lübnan’ın güneyini lojistik ve coğrafi olarak ana karadan koparmayı hedefliyor. Orduya verilen emir, Hizbullah’ın ikmal hattı olarak kullanılan tüm sivil altyapı unsurlarını doğrudan hedef alıyor. Operasyonun öncelikli adımı olan Litani Nehri üzerindeki köprülerin imhası, güney ile kuzey arasındaki tek ulaşım yolunun kesilmesi anlamına geliyor. Bu stratejinin ilk somut sonucu olarak, bölgenin en kritik geçiş noktalarından biri olan Kasımiye Köprüsü, düzenlenen hava harekatıyla yerle bir edildi.

Sınır hattında kalıcı bir insansız bölge oluşturulması hedefleniyor

Bu hamle, sınır hattında kalıcı ve aşılması güç bir ölü bölge oluşturma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. İsrail ordusuna iletilen emirlerde, sınırın sıfır noktasında bulunan ve ön cephe köyleri olarak adlandırılan yerleşim birimlerindeki evlerin yıkım sürecinin hızlandırılması istendi. Gazze Şeridi’nde uygulanan tampon bölge modelinin bir benzeri Lübnan sınırına taşınırken, sınırın Lübnan tarafındaki yerleşimlerin temizlenmesiyle İsrail tarafına yönelik sızma ve füze tehditlerinin fiziksel olarak engellenmesi planlanıyor. Ancak bu geniş çaplı yıkım kararı, onlarca köyün haritadan silinmesi ve bölgedeki sivil yaşamın geri dönülemez şekilde bitirilmesi riskini taşıyor.

Lübnan yönetimi yıkım kararına karşı uluslararası toplumu göreve çağırıyor

Lübnan tarafında ise bu talimatlar büyük bir insani ve siyasi krizin fitilini ateşledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail’in bu stratejisini sivil altyapıya yönelik sistematik bir saldırı olarak tanımlayarak uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu. Köprülerin havaya uçurulması sadece askeri lojistiği değil, gıda ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçların bölgeye ulaşmasını da imkansız hale getirmiş durumda. Sınır köylerindeki evlerin yıkımı bölgede kitlesel bir göç dalgasını tetiklerken, Beyrut yönetimi yaşananları egemenlik haklarının ağır bir ihlali ve kapsamlı bir işgal operasyonunun ön hazırlığı olarak görüyor.