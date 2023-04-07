İsrail'den Lübnan ve Gazze'ye saldırı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere yeni hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait silah üretim yeri olarak kullanılan 3 nokta ile bir tünelin bombalandığı ifade edildi.

Bu saldırılarla Hamas'ın silah gücünün zayıflatıldığı kaydedilen açıklamada, yaşananlardan Hamas sorumlu tutuldu.

Bu arada İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden gece saatlerinde ülkenin güneyine 44 roket atıldığını söyledi.

Bu roketlerden 9'unun sınırı geçemediğini, 12'sinin denize doğru fırlatıldığını aktaran Hagari, 8 roketin hava savunma sistemlerince imha edildiğini, 14'ünün açık alanlara, birinin ise yerleşim yerine düştüğünü ifade etti.

Hagari, İsrail ordusunun Gazze'deki hedeflere yönelik saldırılarında 50 ton mühimmat kullandığı bilgisini verdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi, gece saatlerinde İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalmıştı. Bölgedeki Filistinli gruplar da saldırılara roketlerle karşılık vermiş ve İsrail'in sınıra yakın yerleşim yerlerinde sirenler çalmıştı.

İsrail sığınakları açtı

İsrail makamları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde, kuzeyinde ve merkezindeki yerleşim yerlerinde sığınaklar açıldığı kaydedildi.

BM: İsrail ve Lübnan savaş istemiyor

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ve Lübnan gerginliğine ilişkin her iki ülkenin de savaş istemediklerini açıkladı.

UNIFIL, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginliğin akabinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro'nun her iki ülkenin yetkilileriyle görüşmesi neticesinde, "İsrail ve Lübnan savaş istemediklerini söyledi." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Son 24 saatteki eylemler tehlikeli ve ciddi gerilim riski taşıyor. Tüm taraflara Mavi Hat boyunca tüm eylemlerini durdurması çağrısı yapıyoruz." denildi.

Lübnan'a saldırı

İsrail ordusu sabaha karşı Lübnan’a saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan’a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.

Haberlerde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Sur kentinde bulunan er-Reşadiye etrafına en az 3 füze fırlattığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir köprü ile birkaç evin hasar aldığı aktarıldı.

Kalın: İsrail'in hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz. İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir. Filistin halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz. İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir. Filistin halkının yanındayız. Filistinli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. Bu zulüm elbet bitecek."

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.