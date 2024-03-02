İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 6 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan’da düzenlediği saldırıda 6 Hizbullah mensubunun öldüğü duyuruldu.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail’e ait insanız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyinde, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.

Hizbullah yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda mensupları Ali Abdunnebi Kasım, Mustafa Hüseyin Selman, Mahmud Ali Gabris, Faruk Muhammed Harb, Abbas Ahmed Halil ve Hüseyin Muhammed Bedavi'nin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah ayrıca İsrail'e ait kuzeydeki Liman yerleşim birimine kamikaze İHA ve Cel el-Alem mevzisine füze ile saldırı düzenlendiğini kaydetti.​​​​​​​

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 229’a yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.