İsrail'den Lübnan'a peş peşe hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 40 füze ve çok sayıda insansız havacı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 40 füze fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada akşam saatlerinde çok sayıda İHA'nın Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine gönderildiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin İHA'ların bazılarını düşürdüğü, bazı İHA'ların ise Golan Tepeleri'ne düştüğü ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusuna ait 2 askeri karargahın hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamalarda, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Ed-Dahira köyüne iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail'in Dahira'ya saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise İsrail'e ait insansız hava aracının Nakura beldesi çevresindeki Vadi Hamul bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun, yaralıya tıbbi müdahalede bulunmak üzere harekete geçen 3 sağlık görevlisini de doğrudan hedef alması sonucu 3 kişinin orta derecede yaralandığı ve içinde bulundukları ambulansın ciddi hasar gördüğü kaydedildi. Bakanlığın açıklamasında, saldırıda yaralanan 4 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in daha sonra Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde Ser'ıyn Ovası, Nebi Şit ve Buday bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Hava saldırılarıyla hedef alınan yerlerde büyük patlamalar meydana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yapılan açıklamada da İsrail'in Beka Vadisi'ni hedef aldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı ifade edildi.

3 Hizbullah üyesi öldürüldü

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ayta eş-Şaab beldesinden Raid Ali Hattab, El-Halusiyye beldesinden Ziyad Muhammed Kaşmer ve En-Nebatiyye şehrinden Ali Ahmed Dekmak'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 420'ye yükseldi.

İsrail'in Filistin Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından, Hizbullah da Filistin'e destek için İsrail'e saldırılar başlatmıştı.