İsrail'den Lübnan'a saldırı: Hamas ve Hizbullah hedeflerini vurmaya başladık
İsrail ordusu Lübnan'daki Hamas ve Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi.
Saldırılar İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmasının ardından geldi.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Kefer Hatta, Ayn el Tinah, El-Manara ve Annan beldelerindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.
Açıklamadan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu Hamas ve Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği noktalara saldırı başlattı.