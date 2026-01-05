İsrail'den Lübnan'a saldırı: Hamas ve Hizbullah hedeflerini vurmaya başladık

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi.

Saldırılar İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Kefer Hatta, Ayn el Tinah, El-Manara ve Annan beldelerindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.

Açıklamadan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu Hamas ve Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği noktalara saldırı başlattı.