İsrail'den Beyrut'a yoğun hava saldırısı: Patlamalar peş peşe yaşandı!

İsrail Ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Beyrut'un güneyinde peşpeşe patlama sesleri duyuldu.

İsrail, dün gün içinde "Beyrut'un güneyini boşaltın" uyarısı yapmış, bu uyarıyı yaklaşık bir saat önce yinelemişti.

İsrail tarafından vurulan noktalardan dumanlar yükseldiği görülüyor. Saldırı sonrası can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Öte yandan Reuters Haber Ajansı, saldırının Hasan Nasrallah’a düzenlenen saldırıdan daha büyük bir saldırı olduğunu yazdı.