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İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) güneydeki Sur kenti kırsalında bir otomobili hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, İsrail'in saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla sınır bölgesine yakın Dıhayra beldesinde bir traktöre de bomba attığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail'in sabah saatlerinde de Sur kentine bağlı Yarun beldesinde bir konteyner evi ve kaldırım taşları üretim tesisini hedef aldığına işaret edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

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