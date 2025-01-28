İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan ile arasındaki ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye’ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 14 sivil yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine saldırı düzenlediğini doğrulayarak, Hizbullah’ın silah deposunu hedef aldığını iddia etti.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında geçtiğimiz pazar günü Lübnan’ın güneyinden tamamen geri çekilmesi gerekirken, henüz geri çekilmeyi tamamlamadı. ABD ise ateşkes anlaşmasının 18 Şubat’a kadar uzatıldığını duyurmuştu.