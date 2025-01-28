  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye’ye düzenlediği hava saldırısında 14 sivil yaralandı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail, Lübnan ile arasındaki ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye’ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 14 sivil yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine saldırı düzenlediğini doğrulayarak, Hizbullah’ın silah deposunu hedef aldığını iddia etti.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında geçtiğimiz pazar günü Lübnan’ın güneyinden tamamen geri çekilmesi gerekirken, henüz geri çekilmeyi tamamlamadı. ABD ise ateşkes anlaşmasının 18 Şubat’a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Trump-Netanyahu görüşmesinin tarihi belli olduTrump-Netanyahu görüşmesinin tarihi belli olduDünya

 

Güney Kore'de Yoon, sıkıyönetim ilanını alırken anayasal hakkını kullandığını savunduGüney Kore'de Yoon, sıkıyönetim ilanını alırken anayasal hakkını kullandığını savunduDünya

 

Dünya
Trump'ın Ulaştırma Bakanı Duffy'ye Senato'dan onay
Trump'ın Ulaştırma Bakanı Duffy'ye Senato'dan onay
Trump-Netanyahu görüşmesinin tarihi belli oldu
Trump-Netanyahu görüşmesinin tarihi belli oldu
İtalya Başbakanı Meloni hakkında soruşturma başlatıldı
İtalya Başbakanı Meloni hakkında soruşturma başlatıldı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "İsrail'e baskı yapın" çağrısı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "İsrail'e baskı yapın" çağrısı
Güney Kore'de Yoon, sıkıyönetim ilanını alırken anayasal hakkını kullandığını savundu
Güney Kore'de Yoon, sıkıyönetim ilanını alırken anayasal hakkını kullandığını savundu
Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın
Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın