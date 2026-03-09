İsrail’den Mücteba Hamaney açıklaması: Yürüyen bir ölü

İsrailli üst düzey yetkililer, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'e suikast düzenleme tehdidinde bulundu.

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Hamas Hareketi'nden İsrail tarafından yapılan suikastlarla öldürülmüş olan lider kadrosunun fotoğraflarını yayımladı.

Ohana, Mücteba Hamaney'in resmini de listeye ekleyerek, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler" ifadelerini yazdı.

"Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü"

İsrail'de yerel yayın organlarından Kol Barama radyosuna konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise, katıldığı programda İran'ın yeni lideri için "Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü" dedi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Hamaney'in lider olarak henüz seçilmeden önce yaptığı yazılı paylaşımda "Mücteba Hamaney" hakkında suikast tehdidinde bulunmuştu.

Paylaşımında Adraee, "İsrail Ali Hamaney'in ardından gelecek olanın da peşine düşecektir" ifadelerini kullanmıştı.