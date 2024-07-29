İsrail’den NATO’ya skandal Türkiye çağrısı: "Bölgesel ittifaktan çıkarın"

Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ederken İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'tan tansiyonu daha da yükseltecek bir adım daha geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal etme tehditleri ve tehlikeli söylemleri ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz diplomatlara Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması talebiyle tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatını verdi" denildi.