İsrail'den "Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verin" çağrısı

İsrail Başbakanlık Ofisi, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi çağrısında bulunuldu. Paylaşımda, "Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Trump'a verin. O, bunu hak etti!" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazandığına dair yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafına yer verildi.

Hamas ve İsrail, ateşkes anlaşması süreci

Hamas 3 Ekim Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu. Hamas'ın cevabının ardından Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde İsrail ile dolaylı müzakereler gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz pazartesi günü başlayan ve 3 gün süren müzakerelerin ardından Hamas ve İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onaylamıştı.

Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verin

ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

