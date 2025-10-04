  1. Ekonomim
İsrail ordu radyosu, İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiğini duyurdu. Bu kapsamda askeri faaliyetlerin minimumda tutulacağı ve sadece savunma odaklı hareket edileceği bildirildi.

İsrail'den orduya 'operasyonu durdurun' talimatı
Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul etmesi ve Trump’ın İsrail yönetimine Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapmasının yankıları sürerken, İsrail’den dikkat çeken bir hamle geldi.

 İsrail ordu radyosu: "İsrail yönetimi, orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdi"

İsrail ordu radyosunda yer alan habere göre; İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiği bildirildi. Bu kapsamda askeri faaliyetlerin minimumda tutulacağı ve sadece savunma odaklı hareket edileceği aktarılırken, İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu" ifadelerini kullandı.

IDF: "Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için orduya hazırlık yapma talimatı verildi"

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada ise, üst düzey ordu komutanlarının son gelişmeleri ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtilerek, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, orduya rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı.

Buna rağmen söz konusu hazırlığın ne olduğuna dair detaylı bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tüm askeri yetenekleri, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir" denildi.

Trump, İsrail’e Gazze’ye saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu.

Trump ise, Hamas’ın tepkisini olumlu karşılayarak "Açıklamalarına bakılırsa, kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum" değerlendirmesini yapmıştı. Bunun için öncelikli olarak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğine dikkat çeken Trump, "İsrail, Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı ki; rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde bölgeden çıkarabilelim! Ortam, şu anda bunu yapmak için çok tehlikeli" ifadelerini kullanmıştı.

