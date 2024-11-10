İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bir binayı hedef aldı. SANA'nın haberine göre saldırıda sivil kayıplar ve yaralılar var.
AA
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İsrail, Seyyide Zeynep Mahallesi'ndeki binayı hedef aldı.
Haberde "Saldırıda, birkaç sivil öldü ve yaralandı" ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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