İsrail'den savunma sanayisine ek bütçe kararı

Üst düzey güvenlik ve dışişleri yetkilileriyle, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) merkezinde bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'i güçlü, gelişmiş ve mümkün olduğunca bağımsız bir ülke haline getirmek istediklerini belirtti.

Netanyahu, tamamen bağımsız olmanın zorluğuna işaret ederek "Bazı hava platformları dahil silahlarımızın İsrail'de üretilmesi için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in müttefiklerine olan bağımlılığını düşürmek istediklerini söyleyen Netanyahu, bunun için gelecek 10 yılda yaklaşık 110 milyar dolarlık ek yatırım yapacaklarını kaydetti.

Netanyahu, savunma sanayi alanında bağımsızlaşmanın ittifaklar kurmalarına ve baskılara karşı koymalarına yardımcı olacağını ileri sürdü.

İsrail'in savunma sanayi alanındaki en önemli müttefikinin ve tedarikçisinin ABD olduğu biliniyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkeye Ekim 2023'ten bu yana toplam 1000 uçak ve yaklaşık 150 deniz aracı ile 120 bin tonun üzerinde askeri teçhizat, mühimmat, silah sistemi ve koruyucu ekipman nakledildiğini bildirmişti.

İsrail'e askeri malzemelerin hangi ülkelerden nakledildiği belirtilmezken nakliye operasyonlarına İsrail Savunma Bakanlığının ABD ve Berlin Misyonları'nın katıldığı kaydedilmişti.