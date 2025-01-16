İsrail'den son dakika açıklaması: Ateşkes anlaşmasını şu an onaylamıyoruz
İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın aniden bir kriz çıkardığını belirterek, sorun çözülene kadar kabinenin anlaşmayı onaylamak için toplanmayacağını açıkladı.
Dün, Hamas ve İsrail hükümeti Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda prensipte anlaşmaya varmış, İsrail ordusu da kademeli olarak bölgeden çekilmek için hazırlıklarını başlatmıştı.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, iki Arap yetkili, Hamas ve İsrail'in pazartesi gecesi rehine anlaşması konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.
Anlaşmada kriz çıktı
İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın son dakika bir kriz çıkardığını iddia ederek, sorun çözülene kadar kabinenin anlaşmayı onaylamak için toplanmayacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Hamas müzakerelerde son dakika krizi yarattı. Kabine, mesele çözüldüğünde toplanacak." denildi.