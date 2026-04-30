İsrail'den Sumud filosuna müdahale

Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Askeri botlar gemilerimize yaklaştı, kendilerini İsrail gemisi olarak tanıttılar, lazer ve yarı otomatik silahları üzerimize doğrulttular ve katılımcılara botların önüne geçip diz çökmelerini emrettiler." ifadelerini kullandı.

İspanya'daki Podemos partisinden Avrupa Parlamenteri İrene Montero da X hesabından, "İsrail, uluslararası sularda insani yardım misyonu gemilerine el koymaya başladı. Gemide onlarca Avrupa vatandaşı bulunuyor. Bu, İspanya hükümeti ve Avrupa Komisyonu'nun önlemesi gereken ciddi bir uluslararası hukuk ihlalidir, onların güvenliğinden sorumludurlar." diye yazdı.

Diğer yandan filoda bulunan bir çok kişide sosyal medya hesaplarından İsrail'in müdahalesini duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarından Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin iletişimlerinin engellendiği bildirildi.