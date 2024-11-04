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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Açıklama geldi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Suriye rejiminin ajansı SANA'nın aktardığına göre, yerel saatle 18.05'te gerçekleştirilen saldırıda Suriye hava savunma sistemleri, Golan Tepeleri'nden gelen füzelerin çoğunu düşürdü. İsrail ise saldırıda Hizbullah'ın istihbarat birimlerini ve altyapıyı hedef aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Açıklama geldi
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Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldı.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Diğer yandan, İsrail'den saldırıya ilişkin İsrail, Suriye'de Şam yakınlarında Hizbullah'ın istihbarat birimlerini vurduklarını ve altyapıyı hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. 

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