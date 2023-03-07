İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Suriye, İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısının ardından Halep Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığını duyurdu.
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alındığı ve hizmet dışı kaldığı açıklandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanına yerel saatle 02.07'de İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Haberde, hasar meydana gelen Halep Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığı ifade edildi.