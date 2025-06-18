İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

İşte savaşın 6. gününde işte dakika dakika yaşananlar...

15:55 İsrail: İran'da bu sabah 40'tan fazla füze altyapı unsurunu vurduk

İsrail ordusu, bu sabah İran'da 25 savaş uçağı ile 40'tan fazla füze altyapı unsurunu vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 25 savaş uçağı bu sabah İsrail'e doğru yöneltilen 40'tan fazla füze altyapı bileşenini vurdu. Bunlar arasında füze depolama tesisleri ve İran Rejimi'nin askeri unsurları da yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır bir "Emad" füze rampasının da vurulduğı kaydedildi.

15:50 İsrail'de kısıtlamalar gevşetildi

İsrail ordusu, 13 Haziran'da İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından getirdiği olağanüstü hal kısıtlamalarının bu akşamdan geçerli olmak üzere gevşetilmesi kararı aldığını duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, yapılan durum değerlendirmesinin ardından bugün yerel saatle 18.00'den itibaren geçerli olacak şekilde kısıtlamaların esnetildiğini bildirdi.

İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle getirilen kısıtlamalar, İsrail'in doğu sınırındaki bölgeler ve Gazze Şeridi yakınındaki yerleşimler haricinde tüm bölgelerde gevşetilecek.

Bu kapsamda sığınaklara yakın olmaları halinde iş yerleri faaliyetlerine devam edebilecek ve 30 kişiye kadar yapılacak toplu faaliyetlere izin verilecek.

İç cephe komutanlığı yönergelerinde kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin yapılan değişiklik, 20 Haziran yerel saatle 20.00'ye kadar geçerli olacak.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle 13 Haziran'ın ilk saatlerinde olağanüstü hal kısıtlamaları getirildiğini açıklamıştı.

15:45 İsrail'den Tahran'a yeni saldırı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu.

14:55 İran, Subaşı radar sitemini yeniden devreye aldı

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ilk anlarında hedef alındığı açıklanan Hemedan’daki Subaşı radar siteminin yeniden gözetleme faaliyetlerine başladığı açıklandı.

İran devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde "bölgedeki düşman hedeflerin tespiti, teşhisi ve durdurulması alanında savunma kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yeniden devreye alınan radar siteminin yeni olduğu ve hava savunma alanında güncel teknik kabiliyetleri bulunduğu" ifadelerine yer verdi.

13:00 İsrail ordusu: İran'da 13 Haziran'dan bu yana 1100'den fazla hedefi vurduk

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 13 Haziran'dan bu yana düzenledikleri "yüzlerce hava bombardımanda İran'da 1100'den fazla hedefi vurduklarını" belirtti.

İran'a hava saldırılarını sürdürdüklerini aktaran Defrin, "nükleer tehdidi etkisiz hale getirmek için sistematik bir şekilde çalıştıklarını" ileri sürdü.

Defrin, saldırılarla "İran'ın balistik füze ve hava savunma sistemlerine önemli hasar verdiklerini" iddia etti.

İsrail ordusunun 13 Haziran'dan bu yana İran'a "yüzlerce hava saldırısı düzenlediğini" aktaran Defrin, bu saldırılarda İran'da "1100'den fazla hedefi vurduklarını" kaydetti.

Defrin, İsrail insansız hava araçlarını düşürmeye çalışan İran ordusuna ait 5 helikopteri de hedef aldıklarını kaydetti.

İran'ın misillemelerinde gece boyunca İsrail'e 30 civarında balistik füze attığını belirten Defrin, bu füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemlerinde imha edildiğini ve can kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

11:47 İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: "Nükleer tesislerin durumu iyi"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer tesislerin durumunun iyi olduğunu ve çalışanlarının moralinin yüksek olduğunu söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını söylemişti.

11:40 İran Cumhurbaşkanı'ndan "ulusal birlik" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yönetimle halk arasındaki birliğin olması durumunda ülkeye hiçbir tehdidin zarar veremeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı sitesine göre, Pezeşkiyan kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi.

Pezeşkiyan, "Eğer halk bizimle birlikte olursa, hiçbir sorun ülkeyi tehdit edemez. Bu nedenle tüm adımlar ulusal birliği koruma yönünde atılmalıdır. "dedi.

11:30 İsrail'den İran’dan atılan 10 İHA'yı engelledikleri iddiası

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılar düzenlediği İran'dan bu sabah atılan 10 insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde, İran'dan gönderilen İHA’ların tespit edilmesinin ardından alarmların devreye girdiği aktarıldı.

İran'dan atılan 10 İHA'nın engellendiği ve bunlardan 7'sinin ülke hava sahasına girmeden düşürüldüğü iddia edildi.

10:45 İran Kızılay Başkanı: İsrail şu ana kadar 21 eyalete saldırı düzenledi

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini yaklaşık 1000 kişinin geçici olarak barınma merkezlerine alındığını belirtti.

Bu süreçte 3 bin 667 personelin görev aldığını aktaran Halidi, enkaz kaldırma, acil sağlık hizmetleri ve arama kurtarma çalışmalarında 983 ekibin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Şu ana kadar 145 yaralının Kızılay tarafından hastanelere sevk edildiğini ifade eden İranlı yetkili, toplam ölü ve yaralı hakkında net bilgi vermedi.

İran'da 31 eyalet bulunuyor.

10:40 İsrail ordusu: Gece 50'den fazla savaş uçağı İran'a saldırı düzenledi

İsrail ordusu, gece saatlerinde 50'den fazla savaş uçağının İran’daki çeşitli hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Son birkaç saat içerisinde, hava kuvvetlerine ait 50'den fazla savaş uçağı İran’daki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı başlattı” ifadelerine yer verildi.

10:10 ABD, İsrail Büyükelçiliğini 3 gün kapatma kararı aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-İran çatışması nedeniyle bölgede artan gerginlik sonucu İsrail Büyükelçiliğinin 3 gün kapatılacağı kaydedildi.

Büyükelçiliğin Cuma gününe kadar kapalı olacağı kaydedilen açıklamada, "Mevcut güvenlik durum ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışma nedeniyle ABD Büyükelçiliği, tüm ABD hükümeti çalışanlarının ve aile üyelerinin bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri yerlerde ve yakınlarında kalmaya devam etmeleri talimatı vermiştir. Güvenlik durumu göz önünde bulundurularak Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği 18 Haziran Çarşamba ile 20 Haziran Cuma günleri arasında kapalı olacaktır" denildi.

Ayrıca, Kudüs ve Tel Aviv'deki Konsolosluk binalarının da kapalı olacağı aktarıldı.

ABD vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına ilişkin şu aşamada bir duyurunun olmadığı aktarıldı.

10:00 İran: İsrail ajanlarının kullandığı 14 insansız hava aracı imha edildi

İran Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi, İsrail ajanlarının kullandığı değerlendirilen 14 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini belirtti.

İranlı Sözcü, Tahran, Elburz ve İsfahan'da, İsrail ajanlarınca kullanılan "intihar amaçlı" İHA, dron ve patlayıcı malzeme üreten atölyelerin tespit edildiğini ve burada 14 İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Elburz ve Tahran'da İHA ve patlayıcı madde taşıyan 3 aracın da ele geçirildiğini ifade eden Muntazerulmehdi, Irak polisinin de sınırda 3 İHA yüklü aracı tespit ettiğini ve faillerini yakaladığını kaydetti.

Tahran yakınlarında "İHA üssü" iddiası

İsrail basını Mossad’ın Tahran yakınlarında bir “İHA üssü” kurduğunu iddia etmişti.

Bu haberin ardından ülke içinde İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları 3 katlı gizli bir atölye tespit edilmişti.

Devlet televizyonu baskının görüntülerini yayımlamıştı. Başkente yakın Rey kentindeki atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcıların bulunduğu görülmüştü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı da belirtilmişti.

Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan kişilerin yakalandığı bildirilmişti.

09:45 Yurt dışındaki İsraillileri taşıyan ilk uçak iniş yaptı

İsrail'in İran'a saldırılara başlamasının ardından uçuşların iptal edilmesiyle yurt dışında kalan İsraillileri taşıyan ilk uçak, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'nda kalkan ilk uçak Tel Aviv'e geldi.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, dönmek isteyen tüm İsraillileri geri getirecek bir hava köprüsü kurmak için hazırlık yaptıklarını belirterek yolcu yakınlarına yoğunluk oluşturmamak için havalimanına karşılamaya gitmemeleri çağrısında bulundu.

09:15 İranlı yetkili: Tahran'da İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü söyledi.

İranlı yetkili, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtti.

Emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını dile getiren Abbasi, düşen uçağın pilotuna ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynaklarına göre, İsrail'e ait 3 savaş uçağı düşürülmüştü.

08:10 İsrail'den Tahran'da bir santrifüj üretim tesisini hedef aldığı iddiası

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da bir santrifüj üretim tesisine hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'da çok sayıda silah üretim tesisinin de hedef alındığı iddia edildi.

Son birkaç saat içinde 50'den fazla uçakla Tahran ve çevresinde "istihbarata dayalı bir dizi saldırı" gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, İran'ın başkentinde uranyum zenginleştirilmesinde kullanılan santrifüj üretim tesisinin hedef alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda, İran'ın füze kapasitesine yönelik karadan karaya füzelerin montajı için ham madde ve bileşenlerin üretildiği bir tesis, hava savunma füzeleri bileşenleri üreten bir tesis ve bazı silah üretim tesislerine saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

08:00 İsrail'den "kuzeydeki Celile bölgesine sızan bir İHA'ya karşı koyduk" iddiası

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesine sızan bir insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, bu sabah Celile bölgesindeki birkaç kasabada "bir sızma tespit edilmesi üzerine" sirenlerin aktifleştirilmesinin ardından hava kuvvetlerinin bir düşman İHA'sına karşı koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'nın doğudan geldiği belirtildi.

06:15 İsrail'de füzelerin vurduğu yerlerde yangın

İsrail hava savunma sistemlerinin bu gece İran'dan atılan füzelere karşı koymada başarısız olması üzerine, birkaç füzenin İsrail'e düşmesi sonucu yangın çıktığı ve bir binada hasar meydana geldiği bildirildi.

Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi.

Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı.

Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.

05:00 İsrail, Tahran’da üniversiteye saldırdı

İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı. Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.

04:50 İsrail'den, "Ölüdeniz bölgesinde 2 İHA'ya karşı koyduk" iddiası

İsrail Hava Kuvvetleri, bu gece ülkenin doğusundaki Ölü Deniz bölgesinde 2 insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti.

Açıklamada, söz konusu 2 İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'ların doğudan geldiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise söz konusu İHA'ların İran'dan gönderildiği ve Ürdün hava sahası üzerinden gelerek Ayn Ciddi kasabasına sızdığı ifade edildi.

04:30 Tahran’da halk, ülke yönetimine destek için toplandı

Başkent Tahran’da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konutuna yakın bir yerde bulunan Filistin Meydanı’nda gece yarısı toplanan vatandaşlar, ülke yönetimine desteklerini iletti.

İran lideri Hamaney’in posterlerini ve İran bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Tahran’ı tahliye edin” tehdidine rağmen gösteriye bazı ailelerin çocuklarıyla gelmesi dikkati çekti. Bazı polis ve askerlerin de gösterilere katıldığı görüldü.

03:00 İran'dan İsrail'e füze dalgası

İsrail'in saldırılarına devam ettiği İran, art arda iki saldırıda 25 civarında füzeyle yeni bir misilleme saldırısı düzenledi.

Fırlatılan füzeler ve İsrail'in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”nin devreye girmesi, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinden görüntülendi.

02:55 İran, İsrail'in Tel Aviv'deki bir bölgesine yönelik tahliye uyarısı yayımladı

İsrail’in Tahran’da bir bölgeye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Never Tzedek bölgesi için tahliye uyarısı yayımladı.

Duyuruda, "İşgalciler, bu işgal altındaki bölgeyi derhal terk etmelidir" ifadelerine yer verildi.

02:45 İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan kısa yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor" ifadesi yer aldı.

02:35 Hamaney: "Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

Hamaney’in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

02:00 İsrail'den Tahran'da geniş bir bölge için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, söz konusu alanda İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı.

Adraee, İran halkını "Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır." ifadeleriyle tehdit etti.

01:02 İran: "İsrail’in saldırı başlattığı hava üsleri vuruldu"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı bildiride İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşılık olarak saldırıların başlatıldığı İsrail hava üslerinin hedef alındığını duyurdu.

DMO tarafından yayımlanan bildiride, "Devrim Muhafızları Ordusu’nun, 'Gerçek Vaad 3' operasyonunun 10’uncu dalgası kapsamında planlı ve etkili bir operasyonla söz konusu üsler hedef alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, saldırıların çok katmanlı, karmaşık ve aşamalı şekilde kesintisiz olarak sürdürüleceği vurgulandı.