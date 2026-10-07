İsrail'den toprak mesajı: "Savaşı kaybeden bedel ödemeli"

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, savaşların sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Smotrich, bir savaşı başlatan ve kaybeden tarafın bunun karşılığında toprak kaybetmesi gerektiğini savundu. İsrailli bakan, savaşların başladığı sınırlar üzerinden sona ermesinin taraflara yeniden çatışmaya girme imkanı verdiğini öne sürdü.

"Savaşı kaybeden toprak da kaybetmeli"

Smotrich, yaklaşımını, "Savaşı başlatan ve kaybeden taraf, galip tarafa karşı toprak kaybeder" anlayışıyla ifade etti. İsrail Maliye Bakanı, toprak kaybının savaşın bedelinin kalıcı biçimde ortaya konulması ve gelecekte yeni savaşların önlenmesi açısından caydırıcı olacağını savundu.

Gazze ve Lübnan için kalıcı egemenlik çağrısı

Smotrich, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da halen kontrol ettiği bölgelerde kalıcı egemenlik uygulaması gerektiğini de dile getirdi. İsrailli bakan, söz konusu bölgelerin savaş sonrasında yeniden aynı sınır çizgilerine dönmesinin, karşı tarafın gelecekte yeniden saldırıya geçmesini engellemek açısından yeterli olmayacağını öne sürdü.

"Savaşın bedeli" vurgusu

Smotrich'in açıklamalarının merkezinde, savaşın sonucunun saldırıyı başlatan taraf açısından kalıcı bir bedel oluşturması gerektiği görüşü yer aldı. İsrailli bakan, bu yaklaşımın gelecekteki çatışmaları caydırabileceğini savunarak Gazze ve Lübnan'daki mevcut durum üzerinden İsrail'in toprak politikası için daha kalıcı bir çerçeve ortaya koydu.