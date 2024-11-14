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İsrail’den Trump’a seçim hediyesi! ABD basını yazdı: Amaç erken bir dış politika zaferi kazandırmak

Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump’ın yeniden başkan seçilmesi sonrası İsrail’in Trump’a bir hediye hazırladığı öne sürüldü. Amerikan Washington Post’un iddiasına göre bu hediye Lübnan’da ateşkes yapılması. İsrail’in amacının Trump’a erken bir dış politika zaferi kazandırmak olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi
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İsrail’den Trump’a seçim hediyesi! ABD basını yazdı: Amaç erken bir dış politika zaferi kazandırmak
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İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a ateşkes hediyesi hazırladığı öne sürüldü. İddiaya göre Lübnan’da ateşkes yolda.

ABD basını yazdı

Amerikan The Washington Post’un özel haberine göre, İsrail Lübnan’da ateşkes yapılması için çalışmalar başlatıldı. İsrail’in amacı Trump’a erken bir dış politika zaferi kazandırmak olduğu iddia edildi.

Donald Trump ve damadı Jared Kushner’e seçim hediyesi

İsrailli yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde İsrail’in Stratejik İşler Bakanlığı Ron Dermer’in ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve damadı Jared Kushner’e Lübnan’da ateşkes anlaşmasını ilerletmek istediklerini ilettiği öne sürüldü.

Lübnan’da ateşkes anlaşması hızlandırıldı

The Washington Post gazetesinin üç mevcut ve eski İsrailli yetkiliye dayandırılan haberinde İsrail’in, Trump’a “erken bir dış politika zaferi kazandırmak amacıyla” Lübnan’da ateşkes anlaşmasını hızlandırmak istediği iddia edildi.

Beyaz Saray'da görüşmeler ele alındı

Haberde, İsrailli Bakan Dermer’in, ABD’de Trump ve damadı Kushner ile pazar günü Lübnan’da ateşkese ilişkin teklifi görüştüğü, akabinde ise Beyaz Saray’a giderek Biden yönetimi yetkilileriyle Lübnan ile ilgili mevcut görüşmeleri ele aldığı kaydedildi.

İsrailli bir yetkilinin, “İsrail’in Trump’a ocak ayında Lübnan konusunda bir hediye vereceğine ilişkin anlayış olduğu” yorumuna yer verilen haberde, bir başka İsrailli yetkiliye göre “Trump ile görüşmeler, Batı ve Rusya işbirliğini içeren İsrail’in Lübnan’da ateşkes önerisine" odaklandı.

 Ateşkes teklifinin şartları da var

Haberde, İsrailli yetkililere göre ateşkes teklifinin şartlarından birinin, Hizbullah’ın Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi olduğu belirtilirken, İsrailli bir askeri yetkili ise ateşkes görüşmelerinin başarısızlığa uğraması halinde Lübnan’da kara saldırılarını artırmak için planların oluşturulduğunu söyledi.

 ABD ve İngiltere’nin gözetiminde kontrol iddiası

Hizbullah'a yakın bir kaynağa göre “Hizbullah’ın geçici ateşkes kapsamında Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeye hazır olduğu” iddiasına yer verilen haberde, İsrailli bir yetkiliye dayandırılarak “Lübnan ordusunun, ABD ve İngiltere’nin gözetiminde, ilk 60 gün boyunca sınır bölgesinin kontrolünü sağlayacağı” ileri sürüldü.

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