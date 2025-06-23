İsrail'den Trump'a teşekkür: Tel Aviv'de sokak tabelaları değişti
ABD'nin İran'ı vurması İsrail'de memnuniyetle karşılandı. Hafta içi Tel Aviv'de "Sayın Başkan, bu işi bitirin" yazılan tabelalarda bu defa "Teşekkürler Başkan" ifadeleri yer aldı.
İsrail’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurması ve İran'ın misillemeleriyle başlayan savaş 11'inci gününe girdi.
ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerini "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurmasıyla yeni bir aşamaya geçen savaşa fiilen dahil olması İsrail'de memnuniyetle karşılandı.
NTV muhabiri Özden Erkuş'un Tel Aviv'den aktardığına göre, 20 numaralı otobanın kenarında bulunan binanın üzerindeki reklam panosunda hafta içi ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafıyla "Mr. President, Finish the job! (Bay Başkan işi bitirin)" ifadesi yer alıyordu.
Saldırının ardından panodaki yazı "Thank You Mr. President (Teşekkürler Bay Başkan)" olarak değiştirildi.