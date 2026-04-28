İsrail’den Ukrayna’ya tepki: Diplomasi sosyal medyada yapılmaz

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı” ileri sürülen tahılın gemiyle İsrail'in Hayfa kentine getirildiği yönündeki iddialara kanıt sunulmadığını belirtti.

Bakan Saar, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha’ya hitaben "Diplomatik ilişkiler, özellikle dost ülkeler arasında, Twitter veya medya üzerinden yürütülmez." dedi.

Kiev yönetiminin iddiasını destekleyecek kanıtları henüz sunmadığını aktaran Saar, Ukraynalı mevkidaşına hitaben "Medyaya ve sosyal ağlara başvurmadan önce hukuki yardım talebinde bile bulunmadınız." ifadesini kullandı.

Saar, olayın inceleneceğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını duyurmuştu.

Bakan Sybiha, "Hayfa'ya bir başka geminin daha ulaşmasının ardından İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.