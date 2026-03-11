  1. Ekonomim
İsrail'e ait uydu iletişim merkezine füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı (Video)

İsrail'in Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki bir uydu iletişim merkezine yönelik Hizbullah'ın düzenlediği balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hizbullah tarafından pazartesi günü Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki bir uydu iletişim merkezine balistik füze saldırısı düzenlendi.

İsrail'e ait uydu iletişim merkezine füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı (Video) - Resim : 1

Lübnan'dan fırlatılan füzenin isabet ettiği uydu iletişim merkezinde meydana gelen patlama araç kamerasına yansıdı.