İsrail'e ait uydu iletişim merkezine füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı (Video)
İsrail'in Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki bir uydu iletişim merkezine yönelik Hizbullah'ın düzenlediği balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizbullah tarafından pazartesi günü Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki bir uydu iletişim merkezine balistik füze saldırısı düzenlendi.
Lübnan'dan fırlatılan füzenin isabet ettiği uydu iletişim merkezinde meydana gelen patlama araç kamerasına yansıdı.