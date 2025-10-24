İsrail'e çelik satan şirkete soykırıma ortaklık soruşturması

İspanya'da, İsrail'deki bir silah üretim şirketine çelik satan İspanyol firmasının başkanı ve iki yöneticisi hakkında insanlığa karşı suçlara ve soykırıma ortak olmak suçlamalarından soruşturma açıldı.

Ulusal Mahkeme Savcısı Francisco de Jorge, Sidenor adlı bir İspanyol firmasının başkanı Jose Antonio Jainaga Gomez ve diğer iki yöneticisi hakkında, İspanya hükümetinin izni olmadan İsrail'de ağır ve hafif silah üreten IMI System'e (eski adı İsrail Askeri Endüstrileri) çelik sattığı gerekçesiyle soruşturma açma kararı aldı.

Ulusal Mahkeme'den yapılan açıklamada, Sidenor'un İspanya hükümetinin izni olmadan yaptığı İsrail'de IMI System'e çelik satışındaki malzemenin bu ülkede silah yapımında kullanıldığı belirtildi.

Mahkeme, İsrail'in Gazze'deki soykırımına atıfta bulunarak, sanık olarak haklarında soruşturma açılan Sidenor şirketi başkanı Gomez ve diğer iki yöneticinin kaçakçılık, insanlığa karşı suç ve soykırıma ortak olmakla suçlandığını duyurdu.

Katalonya Filistin Topluluğu-Terra Santa Derneği'nin şikayeti üzerine Ulusal Mahkeme'de başlatılan soruşturmadaki üç şüpheli, 12 Kasım'da Madrid'de hakim karşısına çıkmaya çağrıldı.

Diğer yandan Sevilya kentinde katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maria Jesus Montero, hükümetin İsrail ile savaş malzemesi ticaretine uyguladığı ambargoyu "barış sürecinin kesinleşip sağlamlaştığından emin olana kadar" sürdüreceğini söyledi.

Montero, Ulusal Mahkeme'de Sidenor adlı şirketin bir İsrail silah şirketine çelik satması nedeniyle başlatılan soruşturma hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını ve bunun yargının işi olduğunu belirtti.

İsrail ile silah ticaretini engelleyen düzenlemelerin mevcut olduğunu ve İspanyol hükümetinin "Gazze'de yaşanan soykırım karşısında tarihin doğru tarafında durarak örnek bir tavır sergilediğini" vurgulayan Montero, İspanya'nın bu tutumuyla diğer ülkelere de örnek olduğunu savundu.