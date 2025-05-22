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İsrail'e Hollanda'da protesto!

Hollanda’nın Rotterdam kentinde İsrail’den yola çıkan ve F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan bir geminin Rotterdam Limanı’na yanaşmasına karşı protesto gösterisi düzenlendi. Gösteride, Limana yanaşan geminin, İsrail’in silah sanayisine hizmet eden askeri bir lojistik zincirin parçası olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'e Hollanda'da protesto!
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Rotterdam Belediye Binası önünde düzenlenen gösteriye, çoğunluğunu Hollandalıların oluşturduğu çok sayıda kişi katıldı.

Hollanda'dan Maersk gemisinin Rotterdam Limanı’na yanaşmasına tepki!

Göstericiler, F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan Maersk gemisinin Rotterdam Limanı’na yanaşmasına tepki gösterdi.

"Maersk’in maskesini düşür", "Maersk soykırımdan kazanıyor" ve "Hepimiz Filistinliyiz, Apartheid devleti İsrail ile tüm ilişkileri kes" yazılı pankart ve "Boykot İsrail", "Ellerin kanlı" ve "Gemileri durdur" dövizleri taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganı attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, geçen yıl Hollanda mahkemesinin, İsrail’in Gazze’de uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle bu ülkeye F-35 parçalarının ihracatının durdurulmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Rotterdam Belediyesi ve liman yetkililerinin bu karara rağmen dolaylı yollarla F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan geminin limana yanaşması ile İsrail’e silah sevkiyatına katkı sağladıkları belirtildi.

Limana yanaşan geminin, İsrail’in silah sanayisine hizmet eden askeri bir lojistik zincirin parçası olduğu vurgulandı.

Göstericiler, bir süre belediye binası önündeki yolu ve tramvay raylarını kapattı. Daha sonra şehir merkezinde yürüyüşe geçen göstericiler, Erasmus Köprüsü’ne giden işlek kavşakta oturma eylemi yaparak, trafiği engelledi.

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