İsrail'e saldırıların beyni 'misafir' lakaplı Muhammed Deif kimdir?

Gazze'de kontrolün sahibi Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıl dönümünde İsrail'e kapsamlı bir saldırıya girişti.

Paramotorlarla havadan indirme yapıldı, buldozerlerle İsrail güvenlik duvarları aşıldı. İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi, Gazze'den atılan binlerce roketler ve paramotorlu savaşçılar karşısında yetersiz kaldı.

Savaş uzun süre sonra Aksa Tufanı operasyonuyla İsrail topraklarına taşındı. Gazze'den çıkan Hamas savaşçıları İsrail topraklarına girdi.

İsrail kendi topraklarında en son Mısır ordusunun 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı'nda sınırı geçmesiyle savaşmak zorunda kalmıştı.

Saldırılar İsrail istihbarat birimi Mossad üzerinde de tartışmaları başlattı. İsrail bu denli ayrıntılı düşünülmüş bir saldırıdan neden önceden haberdar olmamıştı.

Peki böyle gizli bir saldırının arkasındaki isim kim?

NTV'nin uluslararası basından derlediği habere göre, 20 yıldan uzun bir süredir İzzettin el Kassam Tugayları'nın komutanlığını yapan 'Misafir' lakaplı Muhammed Ebu Halid Deif, Aksa Tufanı'nın planlayıcısı ve uygulayıcısı.

Hamas'a ait medya kanallarında Deif'e ait olduğu düşünülen bir ses kaydı paylaşıldı.

Financial Times'a göre İsrail'in en çok arananlar listesinde birinci sırada olan, yıllardır İsrail ordusu ve Mossad'ın gerçekleştirdiği en az 7 suikast girişiminden kurtulan, karısını çocuklarını kaybeden ve saldırılar nedeniyle sakat kalıp bir gözünü kaybeden Deif ses kaydında şunları söyledi:

"Halkımıza karşı devam eden suçların ve uluslarası anlaşmaların ve yasaların ihliali karşısında, Amerika ve batılı güçlerin desteğine rağmen bunu sonlandırmaya karar verdik. Böylece düşman sorumlu tutulmadan keyfince zulüm edemeyecek."

Muhammed Deif kimdir?

Gerçek adı Muhammed Diyab İbrahim el-Masri. Kimliği çok gizli tutuluyor ve İsrail istahbarat birimlerinin hedefinde. Deif'in lakabı Misafir çünkü kendisi Gazze'de her gece bir başka evde konaklıyor.

1965 yılında Han Yunus'taki mülteci kampında dünyaya gelen Deif, Hamas'ın kurulduğu 1980'lerin ortasında genç bir Filistinliydi.

Birçok Filistinli gibi sefalet içerisinde büyüyen Deif, Hamas'ın gençlik yapılanmasında yer aldı. İsrail Deif'i tutuklayıp herhangi bir mahkemeye tabii tutmadan 16 boyunca hapishaneye gönderiyor.

O dönem kendisiyle tanışanlar Deif'in erken yaşlardan itibaren savaşı İsrail topraklarına taşımak istediğini söylüyor.

Cezaevinden çıktıktan sonra Deif, Kassam Tugayları'nın kurulması için çalıştı.

Yaser Arafat, Şimon Peres'e ismini vermedi

1996 yılında Şimon Peres, Filistinli lider Yaser Arafat'tan Deif'in tutuklanmasını istedi. Arafat bu ismi ilk kez duyduğunu söyledi. Peres yıllar sonra yaptığı açıklamada Arafat'ın bizzat Deif'i koruduğunu çok sonradan fark ettiğini aktardı.

Salah Şehade'nin suikastle öldürülmesinin ardından Deif, 2002 yılında Kassam Tugayları'nın başına getirildi.

İsrailliler Deif'i defalarca öldürmeye çalıştı. İstihbarat raporlarına göre kendisini birkaç kez ağır şekilde yaraladılar. Teknolojik cihaz kullanmayan, çok fazla insanla görüşmeyen Deif 2001, 2002, 2003 ve 2006 yıllarında kendisine düzenlenen suikast girişimlerinden kurtuldu.

İsrailli yetkilere göre suikast girişimleri nedeniyle Deif yürüyemiyor ve bir gözünü kaybetmiş durumda. Hamas bu iddiaları ne doğruluyor ne yalanlıyor.

Deif'in son zamanlara ait bir fotoğrafı bile yok. Hamas adına yaptığı paylaşımlarda Deif bir silüet olarak gözüküyor.