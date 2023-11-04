İsrail'in 24 askeri aracı tanksavar füzelerine hedef oldu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, son 48 saatte İsrail ordusuna ait 24 askeri aracın kısmen ya da tamamen imha edildiğini bildirdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Al Jazeera kanalında yayınlanan ses kaydında, Filistin halkının, "sistematik soykırıma maruz kaldığını", İsrail'in tüm insan haklarını hiçe saydığını belirtti.

Kassam Tugaylarına bağlı direnişçilerin 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerine karşı mücadele ettiğini anlatan Ebu Ubeyde, şuan Gazze kentinin kuzeybatısı ile güneyinde ve Beyt Hanun kentinde İsrail güçlerine karşı koymaya devam ettiklerini kaydetti.

Ebu Ubeyde, son 48 saatte İsrail ordusuna ait aralarında zırhlı araç, nakil aracı ve buldozerlerin olduğu 24 askeri aracın tanksavar füzelerle kısmen ya da tamamen imha edildiğini bildirdi.

Direnişçilerin Gazze'ye giren İsrail güçlerine yakından müdahale ettiğini ifade eden Ebu Ubeyde, binalarda konuşlanan İsrail güçlerinin de keskin nişancılar dahil çeşitli şekillerde hedef alındığını dile getirdi.

Ebu Ubeyde, "İsrail'e karşı asimetrik bir savaş yürütüyoruz. Ancak bu savaş dünyada ders olarak okutulacak, tarihte ölümsüzleştirilecek" dedi.