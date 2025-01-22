İsrail'in 470 gündür devam eden soykırımında 30 bin kadın ve çocuk yaşamını yitirdi

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 470 gündür devam eden saldırılarında 30 bini kadın ve çocuk olmak üzere 46 bin 960 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023-18 Ocak 2025 tarihleri arasında 470 gün boyunca sürdürdüğü saldırıların yol açtığı can kayıpları ve yıkıma dikkat çekildi.

İsrail ordusunun Gazze'de yaklaşık 16 ay boyunca gerçekleştirdiği 10 bin 100 katliam sonucunda ölen ve kaybolan Filistinli sayısının 61 bin 182'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Saldırılarda yaşamını yitiren 46 bin 960 kişi hastanelere ulaştı. Cansız bedenine henüz ulaşılamayan 14 bin 222 kişi ise halen kayıp." denildi.

Aileleri hedef alan katliam sayısının 9 bin 268 olarak aktarıldığı açıklamada, "Yok olan Filistinli aile sayısı da 2 bin 92'ye ulaştı. Bu ailelerin fertleri 5 bin 967 kişiden oluşuyordu." ifadeleri yer aldı.

İsrail saldırılarında geride sadece bir fert kalan Filistinli aile sayısının 4 bin 889 olarak vurgulandığı açıklamada, geride bir kişinin kaldığı ailelerdeki ölü sayısının ise 8 bin 980 olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında 17 bin 861 çocuk yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun saldırıları sonucu 17 bin 861 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Gazze'de 214 bebek de İsrail'in soykırım savaşı sırasında dünyaya geldikten sonra şehit düştü. Saldırılarda ölen 808 çocuk da henüz bir yaşını doldurmamıştı." denildi.

İsrail'in sıkı ablukaya alarak insani yardımların girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde 44 Filistinlinin yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 7'si çocuk olmak üzere 8 kişinin de çadırlarda soğuktan donarak yaşamını yitirdiğine işaret edildi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında 12 bin 316 kadının öldüğü aktarılan açıklamada, sağlık çalışanlarından da 1155 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail saldırılarında 205 gazeteci yaşamını yitirdi

Sivil savunma ekiplerinde görev yapan 94 çalışanın İsrail saldırılarında öldüğü belirtilen açıklamada, saldırılara maruz kalan gazetecilerden 205 Filistinlinin öldüğü, 400'ünün yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de görev yapan Filistin polisine karşı 150 katliam yaparak 736 güvenlik görevlisini öldürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "İsrail'in işgal ettiği hastanelerin yerleşkelerindeki 7 toplu mezarda 520 kişinin cesedine ulaşıldı." bilgileri paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımında 110 bin 725 kişi yaralandı

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 16 süren İsrail saldırılarında 110 bin 725 Filistinlinin yaralandığı ve bunlardan 15'i uzun sürecek tedaviye ihtiyaç duyduğuna dikkat çekilen açıklamada, yüzde 18'i çocuklardan oluşan 4 bin 500 kişinin sakat kaldığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin açıklamasında, İsrail saldırılarında ölen ve yaralananların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

İsrail ordusunun yerinden edilmiş sivillerin sığındığı merkezleri 220 kez hedef aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 10'unu kapsayan bölgelerin güvenli olduğunu iddia ediyordu. Annesini, babasını veya her ikisini kaybeden çocukların sayısı 38 bin 495'e ulaştı. Eşini kaybederek dul kalan Filistinli kadın sayısı da 13 bin 901'e ulaştı."

İsrail'in dayattığı açlık krizinden etkilenen 3 bin 500 çocuğun hayati tehlikeye maruz kaldığı aktarılan açıklamada, 12 bin 700 yaralının tedavi için yurt dışına çıkmayı beklediği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde yaşamı risk altında olan 12 bin 500 kanser hastasının acil tedaviye ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, yerinden edilen 2 milyon 136 bin Filistinlinin de mide rahatsızlıkları yaşadıkları vurgulandı.

İsrail, Gazze'de 6 bin 600 kişiyi alıkoydu

Gazze'de sağlık hizmetlerinin olmaması sebebiyle 60 bin hamile kadının tehlikede olduğu, 350 bin kronik hastanın da ilaç bulamadığına dikkat çekilen açıklamada, "Soykırım savaşının başından beri işgalcinin Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinli sayısı 6 bin 600'e ulaştı. Alıkonulanlar arasında 360 sağlık çalışanı, 48 gazeteci ve 26 sivil savunma çalışanı da var." denildi.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 2 milyon Filistinlinin olduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki hava saldırılarıyla 137 okul ve üniversiteyi yerle bir eden İsrail ordusunun, 357 okul ve üniversite binasını da kısmen yıktığı ifade edildi.

Gazze'deki İsrail saldırıları nedeniyle 785 Filistinli öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı, 12 bin 800 öğrencinin öldüğü hatırlatılan açıklamada, eğitimde çalışan 760 kişinin de saldırılarda hayatını kaybettiği ve "150 eğitim öğretmen, akademisyen ve araştırmacının da infaz edildiği" aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 823 camiyi tamamen yıkan İsrail'in hava bombardımanlarıyla 158 camiyi kısmen yıktığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in ordusunun 3 kiliseyi de hedef alan saldırıları sonucu Gazze'deki 60 mezarlıktan 19'u bombalandığı kaydedildi.

Gazze'de tamamen yerle bir edilen konut sayısı 161 bin 600, kısmen yıkılan konut sayısı ise 194 bin

İsrail ordusunun saldırıları sırasında Gazze'deki mezarlıklardan 2 bin 300 cesedi kaçırdığına dikkat çekilen açıklamada, Gazze'de tamamen yerle bir edilen konut sayısı 161 bin 600, kısmen yıkılan konut sayısı ise 194 bin olarak paylaşıldı.

İsrail ordusunun yaklaşık 16 aydır devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'ne 100 bin ton bomba attığı hatırlatılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de 206 tarihi eseri yerle bir ettiği bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında 162 sağlık kuruluşu hedef alınırken, 34 hastane ve 80 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

İsrail'in bölgede 717 su kuyusu ve 42 futbol sahasını dahi hedef aldığı Gazze Şeridi'nde yıkım oranı yüzde 88'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ilk belirlemelere göre 38 milyar dolar hasara yol açtı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 107'ye yükseldi

İsrail'in 15 ayı aşkın süredir saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 68'i enkaz altından çıkarılan 72 Filistinlinin cansız bedenleri hastaneye nakledildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 3. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 72 kişinin cansız bedeni ile 56 yaralının ulaştığı aktarılan açıklamada, söz konusu 72 kişiden, 68'inin enkaz altından çıkarılanlar olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 107'ye, yaralıların sayısı ise 111 bin 147'ye çıktı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü; hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenler olduğu ifade edildi.

Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte hastanelere 122 kişinin cansız bedenin ulaştığı, bunlardan 62'sinin enkaz altından çıkarılanlar olduğu ifade edilmişti.

⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.