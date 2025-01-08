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İsrail'in alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Safiyye'nin annesi yaşamını yitirdi

İsrail'in 27 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki baskında alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin annesi kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Safiyye'nin annesi yaşamını yitirdi
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Ebu Safiyye'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 2 hafta önce alıkoyduğu ve kendisinden haber alınmayan Filistinli doktorun annesinin kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Filistinli doktorun İsrail askerlerinin, 26 Ekim'de Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda oğlu İbrahim'in hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, "Her zaman sabrın ve fedakarlığın sembolü olan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin hayatına yeni bir acı bölüm daha eklendi." ifadesini yer verildi.

İsrail askerleri 27 Aralık’ta Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Ebu Safiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Ebu Safiyye, Gazze’de işgale karşı direnişin sembollerinden biri haline geldi

Ebu Safiyye’nin alıkonmadan yıkıntılar arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü görüntü, Gazze’de işgale karşı direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.

İsrail ordusu, yaklaşık 1 hafta sonra Ebu Safiyye'nin alıkonduğunu doğrularken nerede tutulduğu ve sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

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