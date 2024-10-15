İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye yakıt girişinin engellenmesini istedi

İsrail ordu radyosuna açıklamada bulunan Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda, "Ben anlaşma taraftarı değilim. Eğer Hamas'a giden yakıtı durdursaydık, kaçırılanlar uzun zaman önce dönerdi." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son aylarda "birçok kez tavsiyelerine kulak verdiğini" savunan Ben-Gvir, Gazze'ye yakıt girişinin tamamen durdurulması konusundaki tavsiyesinin de dinlenmesini umduğunu söyledi.

"Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin tamamen engellenmeli"

Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin tamamen engellenmesinin yanı sıra askeri baskının artırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları sonlandıracağı yönündeki iddialara işaret eden Ben-Gvir , "Netanyahu'nun Beyrut'a yönelik hava saldırılarını durdurma kararından haberim yok."dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede gıda, yakıt, ilaç ve insani yardım girişini engellemek de dahil olmak üzere "topyekun kuşatma" uyguluyor.

Gazze'deki birçok hastane, yakıtın tükenmesi ve elektrik kesintileri nedeniyle hasta ve yaralıların tedavisinin durma noktasına geldiğini duyurdu.

7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.