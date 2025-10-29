İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor: Hayatını kaybedenlerden 24'ü çocuk

  1. Ekonomim
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24’ü çocuk olmak üzere 63’e yükseldi.

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, İsrail'in hava saldırılarında "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.

Kaynaklar, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda 24'ü çocuk 63 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor

Sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin İsrail işgali altında bulunan Refah bölgesinde dün “Hamas tarafından düzenlendiğini” iddia ettiği saldırıda Yonah Efraim Feldbaum isimli bir askerinin öldüğünü açıkladı.

Hamas ise saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddiasını yalanladı.

