İsrail'in Batı Şeria baskınlarında biri çocuk 6 Filistinli gözaltına alındı

Batı Şeria'da askeri devriyelerini artıran İsrail ordusu, gerçekleştirdiği son ev baskınlarında 6 Filistinliyi alıkoydu. Alıkonulanlar arasında bir çocuğun da bulunması bölgedeki insan hakları örgütlerinin tepkisini çekerken, operasyonların gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgede ağustos ayında yoğunlaşan bu gözaltı dalgası, yerel halk ile askeri unsurlar arasındaki güvenlik bürokrasisini daha da çıkmaza sokuyor.

Gece yarısı operasyonları kentleri ablukaya aldı

Askeri araçların koruması eşliğinde sivil mahallelere giren birlikler, özellikle El Halil kentinin güney girişindeki yerleşim birimlerini hedef aldı. Evlerin kapıları kırılarak yapılan aramalarda sivil nüfusa yönelik sert müdahaleler gerçekleşirken, sokak aralarında konuşlanan zırhlı araçlar hareket eden her unsuru yakın takibe aldı. Operasyon takvimi boyunca Ramallah yakınlarındaki mülteci kamplarında da giriş çıkışlar tamamen askeri kontrol noktalarına bağlandı. Giriş çıkışların kapatılması, sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen binlerce sivilin ana yollarda uzun kuyruklar oluşturmasına sebebiyet verdi. Aramaların yoğunlaştığı bazı mahallelerde internet ve telefon hatlarının geçici olarak kesilmesi, dış dünyayla olan iletişimi tamamen kopardı. Baskınlar esnasında bazı evlerin avlu duvarları ve altyapı hatları zırhlı iş makineleriyle tahrip edildi. Ani patlama ve siren sesleri altındaki mahalle sakinleri, saatler süren operasyon boyunca evlerinde mahsur kaldı. Nüfus kayıtlarının ve kimlik belgelerinin tek tek incelendiği bu saha taraması, bölgedeki insani hareket alanını ciddi ölçüde daralttı.

Çocuk hakları örgütleri tepkili

Gözaltına alınanlar arasında reşit olmayan bir çocuğun da bulunması, sahada görev yapan bağımsız gözlemcilerin raporlarına yansıdı. Hukuki destek mekanizmalarına erişim izni verilmeden askeri araçlara bindirilen sivillerin, hangi sorgu merkezine götürüldüğü konusunda ailelerine bilgi verilmedi. Yerel hukuk savunucuları, reşit olmayan bireylerin bu tarz askeri prosedürlerle alıkonulmasının uluslararası sözleşmelere tamamen aykırı düştüğünü hatırlatıyor. İfade ve savunma hakkı tanınmadan gerçekleştirilen bu idari alıkoyma süreçleri, bölgedeki hukuki belirsizliği derinleştiriyor.

Bölgedeki güvenlik krizi tırmanıyor

Herhangi bir resmi suçlama yöneltilmeden gerçekleştirilen bu ani baskınlar, Batı Şeria genelindeki toplumsal huzursuzluğu ve protesto dalgasını doğrudan tetikliyor. Askeri mahkemelerin kontrolünde yürüyen bu süreçler, sivil idare organlarının sahadaki etkinliğini tamamen ortadan kaldırıyor. Bölge genelinde her geçen gün artan askeri operasyonlar, kalıcı bir ateşkes ve diplomatik diyalog zeminini imkansız kılarken sokaktaki güvenlik riskini de en üst seviyeye çıkaracak. Önümüzdeki günlerde gözaltı sürelerinin uzatılması durumunda, yerel halkın tepki olarak geniş çaplı genel grev ve yürüyüş kararları alması bekleniyor.