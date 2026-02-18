İsrail’in Batı Şeria düzenlemeleri bölgesel tansiyonu artırıyor

İsrail, Batı Şeria’da bazı bölgelerde toprak düzenlemeleri ve yeni askeri üsler inşa etmeye devam ediyor. Bu adımlar, Filistinli nüfusun yer değiştirmesi ihtimalini gündeme getiren “sessiz transfer” tartışmalarını alevlendirdi. Yerel kaynaklar, özellikle Kuneytra ve civar bölgelerde uygulamaların hız kazandığını bildiriyor.

Bölgede belirsizlik artıyor

Yeni düzenlemeler, bölgede yaşayan Filistinliler için ciddi belirsizlik yaratıyor. Halk, hem günlük yaşamlarını hem de toprak üzerindeki haklarını korumakta güçlük çekiyor. Bu adımların bölgedeki sosyal ve ekonomik dengeyi olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Komşu Ürdün, İsrail’in bu politikalarını yakından takip ediyor. Uzmanlar, Ürdün’ün sınır güvenliği ve bölgesel diplomasi açısından gelişmelerden doğrudan etkilenebileceğini ifade ediyor. Ürdün’ün, Batı Şeria’daki durumun gerginliğini azaltacak diplomatik adımlar atabileceği konuşuluyor.

Bölgedeki bu gelişmeler, Ortadoğu’daki tansiyonun yeniden yükselmesine işaret ediyor. İsrail’in uygulamaları, sadece Batı Şeria’da yaşayanları değil, komşu ülkeleri ve bölgesel dengeleri de etkiliyor.