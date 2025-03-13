İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırı ve baskınlarında bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin dün sabah Er-Ram kasabasına düzenlediği baskın sırasında, inşaat işçisi Rafet Abdulaziz Hammad'ın (35) şehirdeki bir inşaatın beşinci katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Hammad'ın ailesinin verdiği bilgiye göre, işçiler iki saat boyunca takip edildi.

Geniş çaplı baskınlar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, askeri buldozer eşliğinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bazı mahallelere baskın düzenledi. Baskında ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail güçlerine ait özel kuvvet timi sivil bir araçla Nablus'un doğusundaki Asker el-Kadim Mülteci Kampı'na sızarak bir kişiyi gözaltına aldı.

Nablus'un güneyinde ve doğusunda ise İsrail güçleri Burin ve Salim köylerine baskın düzenleyerek Burin'de bir araçta arama yaptı, ancak herhangi bir gözaltı olayı yaşanmadı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya ve Selfit vilayetlerinde de İsrail ordusu, toplu cezalandırma politikasının bir parçası olarak askeri önlemlerini sıkılaştırarak bazı köylerin girişlerini kapattı ve Filistinlilerin hareketini engelledi.

Batı Şeria'nın güneyinde ise İsrail güçleri, Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdır kasabası ve Havsan köyüne ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanarak baskın düzenledi. Baskında çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi ve olay yerinde tedavi edildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ilinde yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı ve Er-Rihiyye köyüne düzenlediği baskında sokaklara ve evlere dağılarak gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombaları kullanması sonucu bölge sakinlerinden bazılarının gazdan etkilendiğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ayrıca Ramallah'ın kuzeyindeki Kefr Ayn köyüne düzenledikleri baskın sırasında gerçek mühimmatla ateş açtığını ancak herhangi bir yaralanma veya gözaltına alma olayının kaydedilmediğini dile getirdi.

İsraillilerin saldırıları sürüyor

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, iftar vaktinden hemen önce Nablus'un kuzeybatısındaki Burka kasabasının doğusundaki arazisinde çalışan bir Filistinliye saldırması sonucunda elinde yaralanmalar ve kırıklar meydana geldi.

Başka bir olayda, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Selfit kenti ile kentin batısındaki Brukin kasabası arasındaki yolda Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırması sonucu iki Filistinli yaralandı.

Nablus yakınlarındaki Karyut köyünün güneyinde de İsrail güçlerinin koruması altında Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ait bir buldozer, yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla Filistinlilerin evlerinin yakınındaki Tantur bölgesindeki araziyi tahrip etti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca Selfit ilindeki Bidya kasabasının batısında Filistinlilerin geniş arazilerini buldozerlerle tahrip etti.

Selfit Valiliği de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin topraklarının yaklaşık 70 dönümünü buldozerlerle yıktığını ve 20 yaşın üzerinde 50 zeytin ağacının yanı sıra badem ve incir ağaçları da dahil olmak üzere 80 ağacı söktüğünü, taş duvarları ve yağmur suyu toplama kuyusunu da yıktığını açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yusuf Makamı'na baskınında 1 Filistinli yaralandı

WAFA'nın haberinde, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na düzenlediği baskın sırasında atılan ses bombasının isabet ettiği 1 kadının yaralandığı, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiği belirtildi.

Haberde, İsrail askeri araçlarının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yusuf Makamı'na baskın düzenlemesini güvence altına almak için bir buldozer eşliğinde Havvara, Avarta ve Beyt Furik kontrol noktalarından doğu bölgesine baskın düzenlediği, bu arada çok sayıda yolun toprak yığınlarıyla kapatıldığı ve yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz bombası atıldığı ifade edildi.

Filistin Kızılay'ının Nablus'taki Acil Durum ve Ambulans Merkezi Müdürü Amid Ahmed de ambulans ekiplerinin, İsrail güçlerinin Yusuf Makamı'na düzenlediği baskın sırasında ses bombası ile ayağından yaralanan 45 yaşındaki bir kadına ve gazdan etkilenen 3 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğunu açıkladı.