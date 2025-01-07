İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tubas'ın Tamun beldesindeki saldırıda 18 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Beldedeki baskında çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin söz konusu bölgeye ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı

Görgü tanıklarının aktardığına göre ise İsrail askerleri, Tamun ve güneyindeki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Buldozerler eşliğinde altyapıyı tahrip eden İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Nablus kentinin Bazan beldesindeki baskınında 40 yaşlarındaki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar da İsrail askerlerinin söz konusu beldeye baskın düzenleyerek eski tutuklulardan Cafer Debasise'yi evinin önünde vurarak öldürdüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, söz konusu dönemde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk, 840 Filistinli hayatını kaybetti.