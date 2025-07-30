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İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Gazze'de açlık çekenler, sadece İsrailli rehineler

Gazze'de derinleşen açlık dünyanın gündemine oturmuşken ve Tel Aviv üzerindeki baskı artarken İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi
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İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Gazze'de açlık çekenler, sadece İsrailli rehineler
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İsrail'in Berlin Büyükelçisi Prosor, Instagram hesabından paylaştığı bir hikâyede "Gazze'de açlık çeken sadece İsrailli rehineler," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Gazze'de açlık çekenler, sadece İsrailli rehineler - Resim : 1

İsrail'in insani yardım girişlerine izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147'ye yükseldi.

BM Dünya Gıda Programı: Gazze’de kıtlığın en kötü senaryosu yaşanıyor, kıtlık eşiği aşılmış durumda

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Gıda Güvenliği ve Beslenme Analizi Direktörü Jean-Martin Bauer, Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığını bildirdi.

Bauer, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki kıtlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) mayısta Gazze'ye ilişkin bir rapor yayımladığını ve Gazze'de öngörülen bir kıtlık riski tespit edildiğini hatırlatan Bauer, buradaki yaklaşık yarım milyon kişinin felaket seviyesinde olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesinde olduğunu vurguladı.

Bauer, IPC tarafından bugün yayımlanan raporda da durumun daha kötüye gittiğini söyleyerek, "Durum, aradan geçen aylarda çok daha kötüleşti. Gıda güvenliği ve beslenme göstergelerinde bir bozulma görüyoruz" dedi.

Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığını bildiren Bauer, "Artık Gazze'nin büyük bir bölümünde kıtlık eşiği aşılmış durumda. Bu oldukça önemli ve bunu Gazze'de ilk kez görüyoruz" diye konuştu.

Trump: Gazze'de çocuklar açlık çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki çocukların açlık çektiğini ve bunu tüm dünyanın gördüğünü ancak kurulması planlanan gıda dağıtım noktalarının İsrail'in kontrolünde olacağını söylemişti. 

Trump, İskoçya ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken eşi Melania Trump'ın Gazze'de ölen çocukların fotoğraflarını görüp görmediğiyle ilgili soruya, "O da bunun korkunç olduğunu düşünüyor. Sizin gördüğünüz, hepimizin gördüğü resimleri o da görüyor. Eğer biri deli değilse, çocukları gördüğünde bunun korkunç olduğunu söylemekten başka bir şey yapamaz. Onlar açlık çeken çocuklar" yanıtını vermişti. 

Gazze'deki annelerin çok zor durumda olduğunu da söyleyen Trump, "Annelerini görüyorsunuz. Çocuklarını çok seviyorlar ama yapabilecekleri hiçbir şey yok gibi görünüyor. Onlara yiyecek bulmak zorundalar" diye konuşmuştu. 

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