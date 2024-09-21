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İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 31'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 31’e yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 31'e yükseldi
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İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 31’e yükseldiği duyurdu.

Hizbullah, hava saldırısında, "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, ölenler arasında 2024'ün başına dek Rıdvan Gücü'ne komutanlık eden ve son dönemde eğitim merkezi sorumlusu olan Vehbi'nin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı, son açıklananlarla 499'e çıktı.

 

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