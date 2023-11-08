İsrail'in bombardımanları sürüyor: Gazze'de can kaybı 10 bin 569'a yükseldi
7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569 oldu.
AA
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Dünya kamuoyundan yükselen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail Gazze'yi 33 gündür bombalamaya devam ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'de başlayan saldırılarda can kaybının son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569'a yükseldiğini, ölenlerin 4 bin 324'ünün çocuk, 2 bin 823'ünün kadın olduğunu bildirdi.