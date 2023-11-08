  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in bombardımanları sürüyor: Gazze'de can kaybı 10 bin 569'a yükseldi
Takip Et

İsrail'in bombardımanları sürüyor: Gazze'de can kaybı 10 bin 569'a yükseldi

7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569 oldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in bombardımanları sürüyor: Gazze'de can kaybı 10 bin 569'a yükseldi
İsrail güçlerinin Deir Al Balah kentine düzenlediği saldırılarda, Muslah ailesine ait bina yerle bir oldu.
Takip Et

Dünya kamuoyundan yükselen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail Gazze'yi 33 gündür bombalamaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'de başlayan saldırılarda can kaybının son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569'a yükseldiğini, ölenlerin 4 bin 324'ünün çocuk, 2 bin 823'ünün kadın olduğunu bildirdi.

 

Yunanistan'dan İsrail'e: Kendini savunma sınırlarını aştıYunanistan'dan İsrail'e: Kendini savunma sınırlarını aştıDünya

 